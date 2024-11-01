“İsrail Saldırıları Sürüyor, 47 Filistinli Öldü”

İSRAİL ORDU’SUNUN SALDIRILARI

Filistin resmi ajansı WAFA’nın sağlık kaynaklarına dayanan haberlere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide bölgelerine saldırılar düzenledi ve birçok evi bombaladı. Bu saldırılar sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesine 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail’in saldırılarında çocuk ve kadınlardan oluşan çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Nusayrat’ta farklı bölgelerden yerlerinden edilmiş akrabalarını ağırlayan birçok evi de hedef alıyor. İlk bombardımanın ardından yardıma gelenler olmuş, ancak İsrail güçleri yine saldırı düzenlemiş. Ölenlerin büyük bir kısmının bu bölgeden olduğu belirtiliyor.

NUSAYRAT KAMPI’NA YAPILAN HAAVA SALDIRILARI

Gazze Şeridi’ndeki El-Avde Hastanesi, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası hastaneye 14 ölü ve 21’i ağır olmak üzere toplam 69 yaralı getirildiğini açıkladı. Hastane yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nı bombalamasının ardından sabah saatlerinden itibaren hastaneye 14 Filistinlinin naaşı ve 69 yaralı geldiği kaydedildi. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyine 10’dan fazla hava saldırısı düzenlediğini aktarıyor.