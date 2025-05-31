İsrail Saldırılarında 11 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği bombardımanlarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, İsrail güçlerinin Gazze kenti doğusundaki Ez-Zahra Okulu yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti. Kentin güneybatısında yer alan Tel el-Hava Mahallesi’nde ise sivillerin bulunduğu bir grup hedef alınarak yapılan hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

HAN YUNUS’TA BİRKAÇ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş sivillerin barındığı iki çadıra İsrail’in düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus’un Abasan el-Kebira bölgesinde sivil bir araca hedef olan bombardmanda 2 kişi öldü. Ayrıca Refah kentinin Şakuş bölgesinde, yardım almak amacıyla toplanan sivillere ateş açılması sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini birleştiren Netzarim Koridoru’ndaki yardım noktasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda birçok Filistinli yaralandı. Bu ölümlerle birlikte, İsrail’in cuma sabahından bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı 50’ye ulaştı. İsrail ordusunun sivillere yönelik bombardımanları aralıksız devam ederken, bölgede yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor.