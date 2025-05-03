İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında biri bebek, toplamda 14 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde “El-Bayram” ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Han Yunus’un batısındaki Esda kenti yakınlarındaki bir çadırda bir bebeğin öldüğü ifade edilirken, yine Han Yunus’ta yerinden edilmiş vatandaşların yaşadığı iki çadırın hedef alınması sonucu, aralarında bir kadının da bulunduğu 2 kişi daha hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Refah ile Han Yunus arasındaki Murac ekseni çevresinde yoğun bir askeri ateş açıldı.

GÜNEY GAZZE’DE YAŞANAN SALDIRILAR

Ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef alan topçu atışlarının yanı sıra Zeytun ve Şucaiyye mahallelerine hava saldırıları da düzenlendi. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeydoğu bölgeleri de İsrail topçuları tarafından hedef alındı.

İNSANİ KRIZ DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurdu. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapının yanı sıra hastanelerin de hedef alınması Gazze’de büyük bir insani kriz yaratıyor. Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması ise Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarında 52 bin 418 kişinin yaşamını yitirdiği, 118 bin 91 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.