İsrail Saldırılarında 14 Kişi Öldü

GAZZE ŞERİDİ’NDE KANLI SALDIRILAR

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Saldırılar, Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus, kuzeydeki Gazze kenti ve orta kesimdeki Deyr el-Belah’ı hedef aldı.

HAN YUNUS’TA AĞIR CAN KAYBI

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Han Yunus’un merkezinde yer alan Es-Sikke bölgesine yapılan saldırıda 2 çocuk da dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ayrıca, Han Yunus’un El-Ketibe Mahallesi’ne yönelik yapılan topçu saldırısında da çok sayıda kişi yaralandı. Gazze’nin kuzey kesimindeki saldırılarda ve Deyr el-Belah’taki operasyonlarda, biri doktor olmak üzere en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ateşkes SONRASI YENİDEN ŞİDDET

İsrail, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden yönelmiş durumda. Saldırılar, bölgede artan gerilimi gözler önüne seriyor.