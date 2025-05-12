İsrail Saldırılarında 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARIYLA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin değişik bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu toplam 18 kişi yaşamını yitirdi. Filistinli sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzey kısmındaki Cibaliya’da, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma alanı haline getirdiği Fatma bint Esed Okulu’nu bombaladı. İsrail savaş uçakları, bu okulu iki kez hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 16 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun ateş altında Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ndeki binaları havaya uçurduğunu aktardı. Ayrıca, İsrail insansız hava aracının Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Hammad el-Hasenat Camisi yakınını hedef alması sonucu bir kız çocuğu da hayatını kaybetti. Daha önce Bureyc kampında bombalanan Ebu Hemise Okulu’nda yaralanan bir Filistinli, hastanede kurtarılamadı.

RAFHA KENTİNDE BOMBARDAIMANLAR SÜRÜYOR

Gazze’nin güneyinde yer alan Refah kentinde ise, İsrail savaş uçakları bir dizi sert bombardıman gerçekleştirdi. Bu bombalamalar sırasında, İsrail ordusu yine evleri hedef aldı ve yapıları havaya uçurdu. Filistin resmi ajansının haberinde, İsrail ordusunun Fatma bint Esed Okulu’na yaptığı saldırıda 5’i çocuk olmak üzere toplam 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.