İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA YAŞANAN KAYIPLAR

İsrail, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Gazze’deki sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürmekte. Özellikle Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus’un Batn Semin bölgesinde 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralanmış durumda.

GAZZE’DE BOMBA ATEŞİ

Gazze’nin kuzeyinde bulunan Cibaliya’da El-Harsani ailesinin evine yapılan bombardımanda 5 kişi hayatını kaybettiği ve birçok kişi yaralandığı bildiriliyor. Gün boyu devam eden saldırılar sonucunda Bureyc Mülteci Kampı’nda 10, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde 8, Beyt Lahya’da 5 ve Kizan en-Neccar’da 1 Filistinli öldü. Bu durum, Gazze’de yaşanan insani krizi derinleştiriyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLERİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesi üzerine 2 Mart tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurmuş durumda. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılar sonucunda, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

ALTYAPI HEDEFTE

İsrail’in saldırıları, sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alırken, bu durum Gazze’de insani bir felaket yaratıyor. Su ve elektrik tedarikinin durması ile sınır kapılarının kapalı tutulması, bölgedeki Filistinlilerin yaşadığı zorlu koşulları daha da katmerliyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda, 7 Ekim 2023’ten bu yana 52 bin 418 kişinin hayatını kaybettiği, 118 bin 91 kişinin de yaralandığı kaydediliyor.