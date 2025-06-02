İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Öldü

SALDIRILARIN DETAYLARI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitiriyor, çok sayıda kişi de yaralanıyor. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin ortasında Nedim ailesine ait bir evi bombaladı ve bu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

EBU ŞERAH KAVŞAĞI VE CİBALİYA’DA YENİ KAYIPLAR

Ayrıca, İsrail askerleri Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında sivil hedefleri vurdu. Bu saldırıda 4 Filistinli öldü, pek çok kişi yaralandı. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ise Bereş ailesinin evi bombalandı ve bu saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi. Cibaliya’ya düzenlenen bombalamalarda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine götürüldü. Yaralananların durumu ağır olduğu için can kaybının artabileceği bildiriliyor.

DİĞER SALDIRILAR VE YARALILAR

Cibaliya’daki Cuneyd ailesinin evine yönelik düzenlenen bombardımanda da 1 kadın hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu Deyr el-Belah’a düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde Bureyc Belediyesine ait bir araca saldırı düzenlendi. Bu saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Son olarak, Gazze kenti açıklarında avlanan 2 Filistinli balıkçı da İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.