İsrail Saldırılarında 42 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 Filistinliyi yaşamdan kopardı. Bu saldırılar, zorla yerinden edilen Filistinlilerin barınma alanı olan çadır ve evlerin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Şatii Mülteci Kampı ve En-Nasr Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

CİBALİYA’DA HEDEF GİBİ MAKAMALARDIR

Gazze Şeridi’nin kuzey kısmında bulunan Cibaliya’daki bir eve yönelik saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, yaralılar olduğu da bildirildi. Ayrıca, sivillerin toplandığı bir bölgeye yapılmış olan saldırıda ise 2 kişi öldü. İsrail, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El-Ehli Kulübü alanındaki sivilleri de hedef alarak bir Filistinlinin yaşamını yitirmesine ve çoğunluğu çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.

HAN YUNUS’TA BOMBA KAZASI

Deyr Belah’ta, bulunduğu çadır bombalanan bir Filistinli kadın da olay sonucu hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin güney kısımlarındaki Han Yunus’ta ise sivillerin bulunduğu bir alan insansız hava aracı ile saldırıya uğradı ve bu olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Han Yunus’ta iki evin hedef alınması sonucu 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, Beyt Lahiya beldesi ile Han Yunus’ta gerçekleşen saldırıların enkazında 3’ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

İNSANSIZ HAVALI SALDIRILAR ARTARKEN KAYIPLAR ARTIYOR

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Han Yunus’un güneyinde, yerinden edilenlerin barındığı bir çadırı hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunu bildiriyor. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 insan hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi ise yaralandı.