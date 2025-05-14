İsrail Saldırılarında 49 Kişi Öldü

SON SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde düzenlediği son saldırılarda en az 49 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen, Gazze Şeridi’nde katliamlarına devam eden İsrail ordusu, gece yarısından itibaren bölgeyi tekrar kana buladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Cibaliye Mülteci Kampı ile çevresindeki sivil ev çadırlarına en az 4 saldırı gerçekleştirildi. Bu bombardımanda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Han Yunus şehirinde bir çadıra yönelik dron saldırısında aynı aileden 4 kişi öldürüldü. Saldırılarda yaralanan sivil sayısının oldukça fazla olduğu, ölü sayısının ise artabileceği belirtiliyor.

İSRAİL’İN ATEŞKESİ BOZDUĞU TARİH

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozmasının ardından, İsrail ordusu bölgedeki katliam aktivitelerine yeniden hız kazandırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 52 bin 908’e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721’e ulaştığı bildiriliyor.