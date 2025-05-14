Haberler

İsrail Saldırılarında 51 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDU SALDIRILARINDA KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere 51 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA, saldırıların Gazze’nin hem güney hem de kuzey bölgelerinde, Filistinlilerin evlerine yöneldiğini belirtiyor.

SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 45’inin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde olduğu ifade ediliyor. Haberde, yaralanan birçok kişinin durumu ve olayın şiddeti hakkında bilgiler aktarılıyor. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi’ne götürülüyor. Ayrıca, yaşamını yitirenlerden bir kısmının hâlâ enkaz altında kalmış olduğu ortaya çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da jandarma denetimleri sonucu uyuşturucu taşıyan 6 kişi yakalandı; operasyon sırasında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar bulundu.
Haberler

Dizi, Final Yapacak mı? Meraklıyız

Eşref Rüya dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler bu soruya yanıt ararken, yapımcıların sezon finali için hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.