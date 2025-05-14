İsrail Saldırılarında 51 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDU SALDIRILARINDA KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere 51 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA, saldırıların Gazze’nin hem güney hem de kuzey bölgelerinde, Filistinlilerin evlerine yöneldiğini belirtiyor.

SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 45’inin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde olduğu ifade ediliyor. Haberde, yaralanan birçok kişinin durumu ve olayın şiddeti hakkında bilgiler aktarılıyor. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi’ne götürülüyor. Ayrıca, yaşamını yitirenlerden bir kısmının hâlâ enkaz altında kalmış olduğu ortaya çıkıyor.