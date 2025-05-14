İsrail Saldırılarında 70 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDUSAL SİVİLLERE SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda kadın ve çocuklar dahil olmak üzere 70 kişi yaşamını yitirdi. Filistin resmi ajansı WAFA’nın verilerine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde İsrail, Gazze Şeridi’nin hem güneyinde hem de kuzeyinde Filistinlilerin yaşam alanlarını hedef alıyor.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI BÖLGELERE SALDIRILAR

Sağlık kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İsrail ordusu birçok bölgede sivil vatandaşların bulunduğu evler ve yerinden edilmiş insanların barındığı mülteci kamplarını vurdu. Saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluştu. Kısıtlı imkanlarla çalışan sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çabalıyor. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Avde ve Endonezya Hastaneleri’ne taşındı.

ENKAZ ALTINDAKİLER VE HASTANELERDEKİ YOĞUNLUK

Yaşamını yitirenlerin arasında hâlâ enkaz altında kalanların bulunduğu ifade ediliyor. Öte yandan, ölenlerin çoğunluğunun en-Neccar, Suveylim ve Kattani ailelerinden olduğu öğrenildi. Hastane morglarında ise ölenlerin cesetleriyle dolup taştığı bildiriliyor.