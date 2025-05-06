İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI SONUCUNDA CAN KAYBI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk toplam 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kuveyt Özel Sahra Hastanesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadır bombalandı. Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, ayrıca yaralananlar da oldu.

HAN YUNUS VE NUSAYRAT’TA HEDEF ALINDI

Han Yunus’un güneydoğusundaki Fahari beldesi ile şehrin orta kesimindeki bir apartman dairesine yönelik düzenlenen saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Avde Ehli Hastanesi’nden alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Sevarha Okulu yakınlarında bir eve saldırdı ve bu saldırıda biri kadın iki Filistinli hayatını kaybetti.

TOPÇU ATIŞLARIYLA YAPILAN SALDIRILAR

Görgü tanıkları, İsrail topçusunun Han Yunus’un doğusundaki Abasan Kebira’nın kuzeyinde yer alan bir evi top atışı ile hedef aldığını aktardı. Ayrıca, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu da top ateşleriyle vurdu. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’a düzenlediği saldırılarda üç, Beyt Lahiya’nın kuzeybatısındaki Atatra beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.