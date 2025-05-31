İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDU SALDIRILARI SONUCU FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı yoğun saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti yakınlarındaki Alem kavşağında ABD yardımlarının dağıtıldığı noktalara ulaşmaya çalışan 3 Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. İsrail-ABD ortaklığıyla yönetilen Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından idare edilen dağıtım noktalarına yiyecek almak için yönelen Filistinliler, salı gününden bu yana sürmekte olan saldırılara maruz kalıyor.

BOMBARDIMANLARDA YAŞAMINI KAYBEDENLER

Ayrıca, görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesine gerçekleştirilen İsrail bombardımanında 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin, Karara beldesinde yaptığı geniş çaplı yıkımlarda altyapı büyük zarar gördü. Sivil savunma ekiplerinin, daha önceki bombardımanda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesini enkaz altından çıkardığı ifade edildi.

İHA SALDIRILARI ÇIĞRIYOR

İsrail’in Han Yunus kentindeki Safi Mahallesi’ne insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da bir Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Bu gelişmeler, bölgedeki insani durumu daha da karmaşık hale getiriyor.