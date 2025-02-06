İsrail Saldırılarında Gazze’de 226 Alan Zarar Gördü

GAZZE ŞERİDİ’NDE ARKEOLOJİK HASAR

İsrail, bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi’ni hedef almaya devam ediyor. Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Gazze’deki 226 arkeolojik alanın İsrail saldırıları sebebiyle zarar gördüğü belirtiliyor.

HASARIN DERECELERİ

Raporda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 138 arkeolojik alanın “ağır”, 61 alanın “orta” derecede hasar aldığı kaydediliyor. Ek olarak 27 alanın “hafif” hasar gördüğü, 90 alanın ise hasarsız olduğu ifade ediliyor.

RESTORASYON İÇİN MALİYET TAHMİNİ

Hasar değerlendirmesi, 13 Filistinli uzmanın katılımı ve Oxford Üniversitesi ekibinin desteğiyle yapılan saha araştırmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak hazırlandı. Uydu görüntüleri analiz edilerek ulaşılan hasar giderme ve restorasyon çalışmaları için gerekli maliyetin 261,15 milyon avro olarak değerlendirildiği aktarılıyor.