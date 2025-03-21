İsrail Saldırılarında Gazze’de 591 Ölü

SON DURUM HAVADA VE YERDEKİ DURUM

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in son 72 saat içerisinde düzenlediği saldırılar sonucunda ölü sayısı 591’e ulaştı. Yaralı sayısının ise 1.042 olduğu bildiriliyor. Perşembe gününden itibaren 85 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, Gazze’deki sağlık yetkilileri “Çok sayıda kişi hala enkaz altında ve kurtarma çalışmaları sürüyor” açıklaması yaptı.

SORUMLULUK VE JESTLER

Gazze merkezli Medya Ofisi, devam eden “toplu katliamlardan” hem İsrail ordusunu hem de ABD yönetimini sorumlu tuttu. Açıklamada, “Bu saldırganlık Filistin halkını terörize edemez ve kararlılığımızı bozamaz” ifadesi öne çıkıyor. Ayrıca, Medya Ofisi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sınır kapılarının yeniden açılması ve bölgeye tıbbi ile insani yardım girişine izin verilmesi için İsrail’e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

TEKRAR EDEN SALDIRILAR VE ATEŞKES

İsrail ordusu, salı günü şafak vaktinden itibaren Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenleyerek iki aylık ateşkesi ihlal etti. Saldırılar, bölgedeki gerginliği artırarak yeniden çatışmaların patlak vermesine yol açtı.