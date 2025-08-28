İsrail Saldırılarıyla Çocuklar Hayatta Kalmaya Çalışıyor

GAZZE’DE ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SIKINTILAR

İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonucunda büyük zarar gören Gazze’de, yerinden edilmiş olan çocuklar zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Derme çatma barınaklarda ve çadırlarda kalmaya çalışan bu çocuklar, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çaba gösteriyor.

BARINAK KOŞULLARI VE GÜVENLİK SORUNLARI

Gazze’deki bu barınaklar, güvenlik riskleri ve yetersiz yaşam koşulları gibi sıkıntılarla dolu. Çocuklar, bu zorlu ortamda eğitim, sağlık ve psikolojik destek gibi temel ihtiyaçlara erişimde ciddi engellerle karşılaşıyor.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİLERİ

Uluslararası toplumun bu duruma yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, acil müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Bu tür durumlar, sadece yerinden edilen bireylerin yaşamını değil, aynı zamanda bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor.