İsrail Saldırılarıyla Petrol Fiyatları Yükseliyor

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ TRENDİ

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıları sonrasında Brent petrol fiyatları beş aylık zirveye ulaştı. Bu yükselişle birlikte Türkiye’deki döviz kurlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarının yeniden artmasına sebep oldu. Akaryakıta gelen zamlara karşı vatandaşların endişeleri yükselirken, yeni artışların da yolda olduğu belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA ZAM GELDİ

13 Haziran gecesinde benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapılırken, 14 Haziran itibarıyla motorin fiyatı 1,49 TL arttı. Zamların ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren, sektör kaynaklarına göre, benzine ve motorine 1,70 TL’lik bir zam daha yapılması öngörülüyor.

UZMANLARDAN ZAM UYARILARI

Bu zamların akabinde vatandaşlar “Benzine ne kadar zam geldi?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorularla güncel fiyatları araştırıyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki dalgalanmanın devam etmesi durumunda zamların sürekli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tel Aviv’e yönelik balistik füze saldırıları sonrası İran ordusu, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın ikinci bir bildiriye kadar tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Yeni bir duyuruya kadar hiçbir gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek” ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik bir geçit olup, bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir öneme sahip.