İsrail Saldırısı, 2 Filistinli Öldü

İSRAİL’İN HASTANE SALDIRISI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne gerçekleştirdiği saldırıda 1’i gazeteci olmak üzere toplam 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, İsrail ordusu gece yarısı, ameliyathanelerin bulunduğu binayı doğrudan hedef aldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri ve hastalardan da yaralananlar olduğu belirtildi.

SALDIRILARIN AMAÇLARI

Hastanelere yönelik tekrarlayan saldırıların, İsrail’in sağlık sistemine daha fazla zarar verme ve yaralıların tedavisini hastanede bile tehdit etme amacını ortaya koyduğu ifade edildi. Filistin haber ajansı WAFA, daha önce başka bir saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan gazeteci Hasan Abdulfettah Islih’ın hayatını kaybettiğini, bunun yanı sıra bazı hastaların da yaralandığını duyurdu.

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan resmi açıklamada, “Alam24” haber ajansında müdür olarak görev yapan Islih’in ölümüyle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215’e ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması ve suikasta uğramalarının sert bir şekilde kınandığı belirtilerek, dünya genelinde basın alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara Gazze’deki gazetecilere yönelik bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı. Ayrıca saldırılardan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın sorumlu olduğu dile getirildi.

GAZETECİLERİN DURUMU

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin yalnızca haber yaptıkları yerlerde değil tedavi gördükleri hastanelerde bile hedef alındığına dikkat çekildi. Gazetecilerin, tüm yıldırma ve tasfiye girişimlerine rağmen görevlerini sürdürmeye devam ettiği aktarıldı. Uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere tüm adalet kurumları, gazetecilere, sivillere ve sağlık personeline karşı işlenen bu “iğrenç” suçları belgelemek ve faillerini yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.