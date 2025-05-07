İsrail Saldırısı, 9 Kayıp Verdi

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde bulunan El-Bureyc Mülteci Kampı’ndaki bir okula gerçekleştirdiği ikinci saldırıda 9 kişi yaşamını yitiriyor, birçok kişi de yaralanıyor. Sağlık yetkililerinden alınan verilere göre, İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda Birleşmiş Milletler’in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağlantılı okulu, 24 saat içinde ikinci defa hedef alıyor.

ÖLENLERİN SAYISI ARTMAKTA

Gerçekleşen bu saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra birçok kişi de yaralanıyor. Gazze yönetiminden dün yapılan açıklamada, Bureyc Mülteci Kampı’nda UNRWA’ya ait okulu hedef alan saldırıda çoğunluğu çocuk olmak üzere 22 kişinin yaşamını yitirdiği ve 52 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 44’e ulaşıyor.