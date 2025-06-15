İsrail Saldırısı Sonrası İran Açıklama Yaptı

İRAN PETROL BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İsrail’in nükleer tesise yönelik saldırı iddiaları sonrası, İran Petrol Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi İsfahan’daki petrol rafinerisi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsfahan Rafinerisi’nin faaliyetleri tam olarak sürdürüldüğü vurgulanarak, yakıt üretme ve tedarik sürecinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

İran’da nükleer sızıntı olup olmadığı konusu gündemde. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in saldırıya uğrayan İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran’da birçok defa hedef alındığını ve bu tesislerin çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini duyurdu. UAEA, saldırı sonucu İsfahan nükleer sahasındaki dört kritik binanın hasar gördüğünü, ancak Natanz Nükleer Tesisi’nde olduğu gibi saha dışı radyasyonda bir artış beklenmediğini açıkladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE UYARISI

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İran’a yönelik tahliye uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şu anda askeri silah üretim tesisleri ve bunlara destek veren kurumların içinde ya da çevresinde olan herkes, derhal bu bölgeleri terk etmeli ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemelidir” dedi. Adraee, “Bu tesislerin yakınında bulunmak hayatınızı riske atar” ifadelerini kullandı.

TAHRAN’DA PATLAMALAR YAŞANDI

İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyulmaya başladı. Saldırıların Tahran’ın doğusuna yapıldığı bildirildi. Patlama seslerinin yanı sıra İran hava savunma sistemlerinin aktive edildiği açıklandı. İran basınında, Tahran’daki bir beş yıldızlı otel ve Mehrabad Havalimanı çevresinde de patlamalar olduğu belirtildi. İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademelerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra dokuz nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Sivil kaybın ise 78 olduğu açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemense 10 kişinin ölümüne, 208 kişinin yaralanmasına neden oldu. Türkiye de dahil birçok ülke, İsrail’i kınadı.