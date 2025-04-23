İsrail Saldırısında 16 Ölü Ve Yaralı

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA CAN KAYBI

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor. Saldırılar, özellikle kuzeydeki Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu’na yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve bu saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmiş.

SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun aynı bölgede bazı konutlara yönelik saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılarda 4 kişinin öldüğünü duyurmuş durumda. Ayrıca, yıkılan evlerin enkazı altında kurtarılmayı bekleyen birçok kişi olduğu belirtiliyor.

HAN YUNUS’TA YAŞANAN OLAYLAR

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kenti, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın bombalanması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı aktarılmış. Ayrıca, Han Yunus’un doğusunda bulunan Beni Suheyla beldesinde, Filistin Bankası civarındaki bir çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmış.