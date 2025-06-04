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İsrail Saldırısında 18 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okulun bahçesindeki çadıra bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, 18 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Han Yunus’un güneyindeki Hannavi Okulu’nda sığınan kişilerin kaldığı çadırı hedef aldı.

SALDIRININ SONUCU

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Ayrıca, bölgedeki sağlık kaynakları, saldırı sonrası birçok yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Diğer yandan, İsrail tanklarının Han Yunus’un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde sivillere ait evlere ateş açtığı ve Gazze kentinin kuzeydoğu bölgelerinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

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