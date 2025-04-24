İsrail Saldırısında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA FİLİSTİNLİLERİN KAYBİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda, 6’sı aynı aileden olmak üzere toplamda 27 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin haber ajansı WAFA’nın verdiği bilgiye göre, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde gerçekleştirilen bombalamada, bir anne, baba ve dört çocuktan oluşan 6 kişilik ailenin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Gazze’nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat’a bağlı es-Sevariha bölgesinde de, İsrail ordusunun Faracullah ailesine ait yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

HAN YUNUS VE CİBALİYA’DAKİ HEDEF ALANLAR

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta meydana gelen diğer bir saldırıda ise İsrail ordusu, Kiyzan en-Neccar bölgesindeki Neccar ailesine ait bir evi bombaladı ve bu saldırıda bir adam ve eşi hayatını kaybetti. Ayrıca, el-Attar bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırın bombalanması sonucu 2 çocuk da yaşamını yitirdi.

CİBALİYA’DAKİ PAZAR YERİNE YAPILAN SALDIRI

Cibaliya beldesinin kuzeyinde bulunan pazar yerinde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nden gelen bilgilere göre, Cibaliya’daki saldırının ardından 10 Filistinlinin cenazesi ve çok sayıda yaralının hastaneye götürüldüğü belirtildi. Tanıkların aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya’daki pazar içinde bulunan polis noktasını hedef aldı. Ayrıca, sağlık kaynakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’nde bir araya gelen Filistinlileri hedef alan saldırıda da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.