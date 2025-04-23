İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü

FİLİSTİNLİLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRI

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği bir saldırıda 2’si çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze’nin güney bölgesindeki Han Yunus’ta Filistinlilerin bulunduğu bir eve saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda, hayati tehlike taşıyan yaralanmalarla birlikte birçok kişi de yaralandı. Yaralı Filistinliler, acil servisle Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne götürüldü.

ATEŞKES SONRASI SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahında ciddi saldırılarla tekrar harekete geçti. Saldırıların başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplamda 1,928 Filistinli yaşamını yitirdi ve 5,055 kişi yaralandı.

ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI ARTMAKTA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51,305’e ulaşırken, yaralı sayısı 117,096 olarak kaydedildi. Bu durum, bölgedeki insani krizin giderek derinleştiğini göstermektedir.