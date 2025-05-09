İsrail Saldırısında Bebek Dâhil 4 Ölü

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi. Filistin haber ajansının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze’nin orta kısmındaki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yer alan Şehitler Camisi çevresindeki Hamdan ailesine ait evi hedef aldı. Bu israilli saldırıda Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr yaşamını yitirdi.

İNSANSIZ HAVA ARACININ SALDIRISI

Ayrıca, İsrail ordusuna bağlı bir insansız hava aracı Gazze kentinin Rimal Mahallesi’nde bir daireyi hedef alarak başka bir kişinin ölümüne yol açtı ve yaralanmalar meydana geldi. Bu saldırılar, bölgede gerginliği artıran olaylar arasında yer alıyor.