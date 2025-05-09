Haberler

İsrail Saldırısında Bebek Dâhil 4 Ölü

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi. Filistin haber ajansının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze’nin orta kısmındaki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yer alan Şehitler Camisi çevresindeki Hamdan ailesine ait evi hedef aldı. Bu israilli saldırıda Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr yaşamını yitirdi.

İNSANSIZ HAVA ARACININ SALDIRISI

Ayrıca, İsrail ordusuna bağlı bir insansız hava aracı Gazze kentinin Rimal Mahallesi’nde bir daireyi hedef alarak başka bir kişinin ölümüne yol açtı ve yaralanmalar meydana geldi. Bu saldırılar, bölgede gerginliği artıran olaylar arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Yangın Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, binaların yangından korunmasına yönelik tedbirlerin önemi vurgulandı. Yangın güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiği ifade edildi.
Haberler

İsmail Kartal, Persepolis’i 2-1 Yendi

Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, Kheybar Khorramabad'ı 2-1 yendiği maçın ardından, oyuncusuna küfür edilmesine tepki göstererek basın toplantısını terk etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.