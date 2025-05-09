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İsrail Saldırısında Biri Bebek 4 Öldü

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINDA CAN KAYIPLARI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi. Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze’nin orta kısmındaki Nusayrat Mülteci Kampı’nda, Şehitler Camisi çevresindeki Hamdan ailesine ait evi hedef aldı. Bu saldırıda Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr hayatını kaybetti.

İNSANSIZ HAVA ARACINDAN HEDEF ALMA

Ayrıca, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Gazze kentinin Rimal Mahallesi’nde bir daireyi hedef alması sonucunda bir kişi öldü ve bazı yaralılar oluştu. Saldırılarda kayıpların artması, bölgedeki gerginliği daha da artırıyor.

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