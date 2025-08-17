İsrail Saldırısında Cumana Yaşam Mücadelesi Veriyor

CUMANA NECCAR’IN YAŞAM MÜCADLESİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Cumana Neccar, acil tedaviye ihtiyaç duyuyor. Cumana, ailesinin çadırının yakınında oyun oynarken, İsrail bombalarının hedefi oldu. Karnına isabet eden bir şarapnel parçası, çeşitli organlarını delip geçerek sırtından çıktı. Minik kız, önce Refah yakınlarındaki El-Mevasi bölgesi Kızılhaç Sahra Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada mikrocerrahi bir ameliyata alındı. Ancak, tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle daha sonra Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne götürüldü.

CUMANA’NI ANNESİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Cumana’nın annesi Şeyma Ebu Ride, Nasır Hastanesi’ne yatış yaptıktan sonra kızında sarılık belirtileri ortaya çıktığını, vücudunun ödem topladığını ve ateşinin sürekli yükseldiğini belirtti. Kızının yoğun bakıma alındığını hatırlatan Şeyma, ödem inince normal servise nakledildiğini aktardı. Cumana’nın bağırsaklarına yönelik endoskopi yapılması gerektiğini ancak Gazze’de uygun bir cihazın bulunmadığını ifade ederek üzüntüsünü dile getirdi. Şeyma, “48 saat içinde durumu kötüleşirse tekrar ameliyata alınması gerekecek. Sağlık durumu stabil olmadığı için bir ameliyata daha girmesi çok riskli. Bu nedenle Gazze dışına çıkıp endoskopi olmasını istiyoruz.” diyerek yardım çağrısında bulundu.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar, sağlık sektörünü de büyük ölçüde etkiledi. Saldırılar sonucunda hastaneler ile sağlık kuruluşları yerle bir edilirken, uygulanan sıkı abluka nedeniyle gerekli tıbbi malzeme ve ilaç girişine de engel olunuyor. Gazze’deki hükümetin 18 Temmuz’da açıkladığı verilere göre, İsrail’in saldırılarında 38 hastane ve 96 sağlık merkezi bombalandı veya hizmet dışı kaldı. Ayrıca, 144 ambulans ve 55 sivil savunma aracı da İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Aynı verilere göre, 22 bin hasta Gazze dışına çıkıp tedavi olmayı bekliyor ancak İsrail bu hastaların çıkışına izin vermiyor. Gazze’deki 350 bin kronik hasta ise ilaç eksikliği nedeniyle can derdinde.