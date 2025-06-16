İsrail Saldırısında İki General Hayatını Kaybetti

İSRAİL SALDIRILARI SONUCUNDA YÜKSEK RÜTBELİ İSİMLER KAYBEDİLDİ

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ile beraber iki generalin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İran devlet televizyonu, bu trajik olayın detaylarını kamuoyuna duyurdu.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF ALINDI

İsrail’in İran’ın başkentine düzenlediği saldırıda Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı belirtildi. İran devlet televizyonu, Emniyet Müdürlüğü’nün konuya dair açıklamasını aktardı. Saldırının detaylarına göre, Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının vurulmasında ‘mini dron’ kullanıldığı ifade ediliyor. Gerçekleşen saldırıda küçük çaplı hasar oluştuğu ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.