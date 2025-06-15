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İsrail Saldırısında İki General Öldü

İSRAİL SALDIRILARINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ile birlikte iki generalin hayatını kaybettiği duyuruldu. İran’ın devlet televizyonu, bu olaylara ilişkin önemli bilgileri aktardı.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA YAPILAN SALDIRI

İsrail, İran’ın başkentine yönelik bir saldırı düzenleyerek Tahran Emniyet Müdürlüğü binasını hedef aldı. İran devlet televizyonu, Emniyet Müdürlüğü’nden gelen açıklamaları aktardı. Yapılan saldırının ‘mini dron’ ile gerçekleştirildiği belirtildi. Olayda küçük çaplı hasar oluştuğu ve bazı emniyet personelinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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