İsrail, Şam’da Hedef Vurdu

İSRAİL’İN ŞAM’DAKİ HAREKETLERİ

İsrail ordusunun, Suriye’nin başkenti Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bir hedefi vurduğu belirtiliyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, düzenlenen saldırıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı başlattığı saldırılara dikkat çekildi ve “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz.” denildi.

TEHDİTLERE CEVAP VERİLECEK

Açıklamada, başkent Şam’ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. “Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz.” şeklinde vurgulandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarının devam etmesi durumunda sert karşılık verileceğini belirterek, “Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz.” ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, önceki gün yaptığı bir konuşmada, uluslararası toplumu Suriye’ye müdahale etmeye çağırdı. İsrail, Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtarak 30 Nisan’da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye’ye saldırılar düzenlemişti. Ayrıca, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı başlattığı çatışmalar sonucunda yaralanan 5 Dürzi’nin, tedavi edilmek üzere İsrail’e getirildiği bildirildi. Suriye yönetimi, Şam’ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi’nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı çatışmalar sonrası bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.