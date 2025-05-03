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İsrail Savaş Uçakları Suriye’ye Saldırdı

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İSRAİL’İN SALDIRILARI ŞAM’DA YOĞUNlaşıyor

Suriye’nin başkenti Şam’ın Haresta ile Tel Mınin bölgeleri, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Bununla birlikte Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra bölgelerine de saldırılar yapıldığı belirlendi. Bu kentlere yönelik gerçekleştirilen en az 12 saldırı sonrasında, can kaybı ile ilgili olarak resmi makamlardan henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Düzenlenen hava saldırılarına dair İsrail ordusu bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, bir askeri alan, uçaksavarlar ve füze altyapısının hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, İsrail, saldırılarının “gerekli olduğu takdirde” devam edeceği tehdidinde bulundu.

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