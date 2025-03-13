İsrail Savaş Uçakları Suriye’yi Hedef Aldı

İSRAİL UÇAKLARI MEŞRU DUMMAR’DA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail hava kuvvetleri, yerel saatle 13.45’te Meşru Dummar bölgesinde bir yapıyı hedef aldı. Bu saldırı sırasında iki güçlü patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMALAR GELDİ

Saldırıya ilişkin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz’a yer verildi. Katz, “Şara, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek” diyerek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı tehdit etti. Ayrıca, “Suriye’nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini” belirtti.

KANAL 14 TELEVİZYONUNA GÖRE HEDEF FİLİSTİN İSLAMİ CİHAT HAREKETİ

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, İsrail’in Şam’a düzenlediği hava saldırısında Filistin İslami Cihat Hareketi’nin karargahının hedef alındığını öne sürdü.