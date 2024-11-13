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İsrail Savunma Bakanı: Ateşkes Yok!

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İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma Bakanı Israel Katz, “Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin ve çatışmaların devam edeceğine dair güçlü bir mesaj taşıyor.

ASKERİ POLİTİKALARIN DEVAMLIĞI

Katz, açıklamasıyla birlikte İsrail’in askeri politikalarındaki kararlılığı vurguluyor. Bu durum, Lübnan ile olan sınırda gerginliğin artması ve gelecekte olası çatışmaların nasıl şekilleneceğine dair önemli bir ipucu sunuyor.

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