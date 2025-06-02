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İsrail Savunma Bakanı İleri Saldırılara Talimat Verdi

ORDUNUN SALDIRILARI SÜRECEK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Gazze’ye düzenleyeceği saldırıların havadan, karadan ve denizden devam edeceğini duyurdu. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ordunun Gazze’de çok güçlü bir şekilde saldırılar düzenlediğini ifade etti.

MÜZAKERE GÖZ ARDI EDİLECEK

Israel Katz, İsrail ordusuna herhangi bir müzakereden bağımsız olarak tüm hedeflere karşı ilerlemeye devam etme ve Gazze’ye enstrümanların her çeşidini kullanarak saldırma talimatı verdiğini bildirdi. Bu açıklama, İsrail’in askeri stratejisinin kararlılığını vurguluyor.

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