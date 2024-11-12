İsrail Savunma Bakanı Katz: İran Savunmasız Durumda

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN İRAN AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı durumunda “her zamankinden daha savunmasız” olduğunu belirtti. Katz, “İsrail’in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var” diyerek, ülkesinin savunma kapasitesini öne çıkardı. Hava savunma tesislerine yönelen saldırılar sonrası İran’ın zayıfladığını ifade eden Katz, İsrail’in bu tesisleri hedef alabilecek yeterlilikte olduğunu vurguladı.

LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILAR

Katz, Lübnan’a yönelik operasyonlar hakkında da bilgi vererek, “Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak ve Hizbullah’a nefes aldırılmayacak” şeklinde konuştu. Gazze’deki en öncelikli hedeflerinin “rehinelerin geri getirilmesi” olduğunu belirten Katz, “Onları eve getirmek ve Hamas’ın yenilgisini sağlamak için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerle birlikte, İsrail’in mevcut politikası ve bölgedeki durumu netleşti.