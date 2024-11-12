İsrail Savunma Bakanı Katz: İran Tesisleri Savunmasız

İSRAİL NÜKLEER TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıda “her zamankinden daha savunmasız” duruma geldiklerini ifade ediyor. Katz, “İsrail’in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var” şeklinde açıklama yapıyor. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor.

LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILAR SÜRECEK

Katz, ülkesinin Lübnan’a yönelik hamleleri hakkında da önemli yorumlar yapıyor. Sözlerinde, “Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak ve Hizbullah’a nefes aldırılmayacak” diyor. Bu açıklama, İsrail’in bölgedeki askeri stratejisini ve Hizbullah’a karşı planlarını belirtiyor.