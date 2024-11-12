More
Gündem

İsrail Savunma Bakanı Katz: İran Tesisleri Savunmasız

israil-savunma-bakani-katz-iran-tesisleri-savunmasiz

İSRAİL NÜKLEER TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıda “her zamankinden daha savunmasız” duruma geldiklerini ifade ediyor. Katz, “İsrail’in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var” şeklinde açıklama yapıyor. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor.

LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILAR SÜRECEK

Katz, ülkesinin Lübnan’a yönelik hamleleri hakkında da önemli yorumlar yapıyor. Sözlerinde, “Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak ve Hizbullah’a nefes aldırılmayacak” diyor. Bu açıklama, İsrail’in bölgedeki askeri stratejisini ve Hizbullah’a karşı planlarını belirtiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.