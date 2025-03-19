İsrail Savunma Bakanı’ndan Gazze Uyarısı

İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN ŞOK AÇIKLAMA

İsrail’de skandal niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tepki çeken bir açıklama yaptı. Katz, Gazze’deki Filistinlileri sürgün etmeye yeniden başlayacaklarını belirterek, “Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz.” sözleriyle tehditte bulundu. Katz, “Esirleri geri verin ve Hamas’ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tamamen yıkım ve imhadır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu durumun son uyarı olduğunu ve mevcut saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu ileri sürdü. Gazze halkının sürgününe yerinden başlayacaklarını vurgulayan Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın tavsiyesine uyulmadığı takdirde, “İsrail, daha önce hiç bilmediğiniz güçlerle harekete geçecektir.” dedi.

ATEŞKESİN ARDINDAN YENİDEN BAŞLAYAN SALDIRILAR

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde şiddetli saldırılara yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, yanlarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 600’ün üzerindeki Filistinli yaralandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkesi bozan İsrail’in Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu.

HAMAS’TAN CEVAP

Hamas, yaptığı açıklamada, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını” belirtti. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi ihlal eden Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” eleştirdi. Aynı zamanda, İsrail’deki muhalefet partileri, Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.