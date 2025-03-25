İsrail Savunma Bakanı’ndan Gazze’ye Tehditler

İSRAİL ORDUSU GAZZE’YE YENİDEN SALDIRILARINI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’ye yönelik tekrarlanan saldırılara ilişkin planların onaylandığı bildirildi.

HAMAS’LA YÜKSEK BEDEL TEHDİDİ

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katz’ın Gazze Tümeni’nin bulunduğu askeri üsse bu sabah yaptığı ziyarette komuta kademesiyle bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı. Bakan Katz, İsrail’in ateşkesi bozarak 18 Mart’ta Gazze’ye başlattığı saldırılarla ilgili planları bu toplantıda onayladığını duyurdu. Gazze’de tutulan tüm İsrailli esirleri evlerine getirme amacı güttüklerini ifade eden Katz, aksi durumda Gazze’nin topraklarını ele geçireceklerini belirterek Hamas’ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

SALDIRI PLANA GÖRE TOPLANTI DÜZENLENDİ

İsrail’in “Güç ve Kılıç Harekatı” adını verdiği Gazze’ye saldırılara dair planların görüşüldüğü toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252’inci Tümen komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach katıldı. Son günlerde, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36’ıncı Tümen’in, işgalin genişletilmesi için Güney Komutanlığı’na konuşlandırıldığı bildirildi.

KARA İŞGALİ YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozduktan sonra Gazze’yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru’nda kara işgaline yeniden başladığını açıkladı. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması gereği 9 Şubat’ta çekildiği Netzarim Koridoru’nu tekrar işgal eden İsrail ordusu, bazı bölgelerden Filistinlilerin göç etmesini istemiş ve ordunun nokta saldırları yaptığına dair açıklamalarda bulundu.

TAMPON BÖLGEDE İŞGAL GENCELEME

Salahaddin Caddesi’nin kapatılmasıyla Gazze’nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinden gidebileceği bildirilmiştir. Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor, Beyt Lahiya ve Han Yunus’un açıklarındaki alanda kara işgalini sürdürüyor.

Ateşkesi BOZAN SALDIRILARIN SONUCU

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlamış olan ateşkesi bozarak 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, bu saldırılarda toplam 792 Filistinli hayatını kaybetti, 1663 Filistinli ise yaralandı.