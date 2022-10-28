İsrail Savunma Bakanı’ndan Türkiye açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye hakkında önemli bir açıklama geldi.

Türkiye ziyaretini değerlendiren İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, güvenlik alanında işbirliği için kapının açıldığını söyledi.

Türkiye’ye 12 yıl aradan sonra gelen ilk İsrail Savunma Bakanı olan Benjamin Gantz ziyaretini tamamladı.

Ülkesine dönüşte havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gantz, ziyaretiyle birlikte güvenlik alanında işbirliği için kapının açıldığını söyledi.

İsrail’in Türkiye’yi önemli bir aktör olarak gördüğünü söyleyen Gantz, “Ne yazık ki son 10 yılda ilişkilerimiz sürse de pek iyi değildi. Büyük ölçüde Filistin meselesiyle ilgili olarak bir anlaşmazlık vardı” dedi.

Gantz, “Filistin meselesi hakkında halen farklı yaklaşımlarımız var. İsrail tüm bölgede ve Filistin’deki güvenlik ihtiyaçları konusunda endişeli. Ama bir yandan da Filistinlilerin insani yardım ve ekonomi gibi alanlarda destek ihtiyaçlarını anlıyoruz” diye konuştu.

İsrailli bakan Türkiye ile ekonomi ve savunma alanında ilişkileri güçlendirmek için büyük bir potansiyel olduğunu belirtti.