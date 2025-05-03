İsrail, Suriye’de 50 nokta vurdu

SALDIRILARIN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

İsrail, Suriye’de gece boyunca geniş çaplı hava operasyonlarıyla Şam hükümeti hedeflerini vurdu. Şam’ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera, Humus, Kuneytra ve Dürzilerin merkezi Süveyde kırsalındaki 50’den fazla noktada gerçekleşen saldırılarda, aralarında sivil kayıpların da bulunduğu en az 75 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. İsrail ordusu, bu operasyonların “yeni Suriye yönetimini Dürzilere karşı askerî harekât düzenlememesi” için bir uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti.

STRATEJİK NOKTALAR VE HEDEF ALANLARI

İsrail savaş uçakları, Şam ve çevresindeki yoğun saldırılarında Harasta semti ile Harasta Askeri Hastanesi yakınlarındaki 41’inci Tümen karargahı, Tişrin Askeri Hastanesi çevresi ve Kasyun Dağı’ndaki stratejik alanları vurdu. Dera’daki Ezra kasabasındaki tank toplama alanı, Mowithbin’deki füze birliği, Lazkiye’deki El Şuara Dağı ve hava savunma taburu, Hama’daki askerî eğitim kışlaları, Kuneytra’daki El-Humur tepeleri ise hedef alınan diğer kritik bölgeler oldu. İsrail ordusu, hava savunma sistemleri, füze altyapısı ve çeşitli askerî tesisleri hedef aldıklarını belirtti ve operasyonların gerektiğinde devam edeceğini bildirdi. Bölgedeki kaynaklar, ülke genelinde 50’den fazla hava saldırısının yapıldığını ve saldırıların özellikle Şam çevresinde yoğunlaştığını aktardı.

SÜVEYDE’YE YAPILAN ASKERİ DESTEK

Saldırıların en dikkat çekici unsurlarından biri, İsrail askerî helikopterlerinin Süveyde’ye inerek Dürzi gruplara gelişmiş silahlar ve mühimmat teslim etmesiydi. Bu durum, İsrail’in Dürzilere yönelik desteğini belirgin bir şekilde ortaya koydu ve bölgedeki gerilimi artırdı. Süveyde’deki bu silah teslimatı, İsrail’in yeni Suriye yönetimine karşı Dürzileri destekleme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SİVİL KAYIPLAR VE TEPKİLER

Saldırılarda asker ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra sivillerin de can kaybına uğraması, uluslararası kamuoyunda tepki topladı. Yerel kaynaklar, özellikle Şam ve Hama’daki sivil yerleşim alanlarına yakın hedeflerin vurulmasının can kayıplarını artırdığına dikkat çekti. En az 75 kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirilirken, kesin kayıp sayısının henüz netleşmediği belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirerek kınadı ve İsrail’i “Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla” suçladı. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörler, Suriye’deki kırılgan geçiş sürecinde bu tür askeri müdahalelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Türkiye ise İsrail’in saldırılarını “bölgesel güvenliği tehdit eden bir adım” olarak değerlendirerek, Tel Aviv’den Suriye’deki operasyonlarını durdurmasını talep etti.