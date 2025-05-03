İsrail, Suriye’de 50 nokta vurdu. 75 kişi hayatını kaybetti

SALDIRILARIN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

İsrail, Suriye içerisinde gerçekleştirdiği kapsamlı hava operasyonlarıyla Şam yönetiminin hedeflerini vurdu. Başkent Şam ile Hama, Lazkiye, Dera, Humus, Kuneytra ve Dürzilerin yönetim merkezi Süveyde kırsalındaki 50’den fazla noktada düzenlenen bu saldırılarda, aralarında sivillerin de bulunduğu en az 75 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. İsrail ordusu, bu operasyonların “yeni Suriye yönetimini Dürzilere karşı askerî harekât düzenlememesi” için bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

HEDEF ALAN STRATEJİK NOKTALAR

İsrail’e ait savaş uçakları, Şam ve çevresinde yoğunlaşan saldırılarda Harasta semti, Harasta Askeri Hastanesi yakınındaki 41’inci Tümen karargâhı, Tişrin Askeri Hastanesi çevresi ve Kasyun Dağı’ndaki stratejik noktaları hedef aldı. Dera’da Ezra kasabasındaki tank toplama alanı ve Mowithbin’deki füze birliği, Lazkiye’de El Şuara Dağı ve hava savunma taburu, Hama’daki askerî eğitim kışlaları ile Kuneytra’daki El-Humur tepeleri de vurulan önemli bölgeler arasında yer aldı.

İsrail ordusu, saldırıların hava savunma sistemleri, füze altyapısı ve çeşitli askerî tesisleri hedef aldığını belirtti ve operasyonların “gerekli görüldüğü takdirde” devam edeceği uyarısında bulundu. Bölgedeki kaynaklar, toplamda 50’den fazla hava saldırısının gerçekleştiğini ve bunların özellikle Şam çevresinde yoğunlaştığını aktardı.

Saldırıların önemli detaylarından biri, İsrail askerî helikopterlerinin Süveyde’ye inerek Dürzi gruplara gelişmiş silahlar ve mühimmat teslim etmesi oldu. Bu durum, İsrail’in Dürzilere yönelik desteğini gösterirken, bölgedeki gerilimi artırdı. Süveyde’ye yapılan bu cephane teslimatı, İsrail’in yeni Suriye yönetimine karşı Dürzileri destekleme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Saldırılarda asker ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybetmesi, uluslararası toplumda tepkilere yol açtı. Yerel kaynaklar, özellikle Şam ve Hama’daki sivil yerleşim bölgelerine yakın hedeflerin vurulmasının, can kayıplarını artırdığına dikkat çekti. En az 75 kişinin öldüğüne veya yaralandığına dair bilgiler mevcutken, tam kayıp bilançosunun henüz netleşmediği belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirerek kınadı ve İsrail’i “Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla” suçladı. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörler, Suriye’deki kırılgan geçiş sürecinde bu tür askerî müdahalelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Türkiye ise İsrail’in saldırılarını “bölgesel güvenliği tehdit eden bir adım” olarak değerlendirdi ve Tel Aviv’den Suriye’deki operasyonlarını durdurmasını talep etti.