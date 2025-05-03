İsrail, Suriye’de 50 noktayı vurdu. 75 kişi hayatını kaybetti

İsrail Hava Saldırılarıyla Suriye’de Hedefleri Vurdu

İsrail, Suriye’de gece boyunca düzenlediği kapsamlı hava saldırılarıyla Şam yönetiminin hedeflerini vurdu. Başkent Şam ile Hama, Lazkiye, Dera, Humus, Kuneytra ve Dürzilerin yönetim merkezi olan Süveyde kırsalındaki 50’den fazla noktada gerçekleştirilen bu saldırılarda, aralarında sivillerin de bulunduğu en az 75 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. İsrail ordusu, bu operasyonların “yeni Suriye yönetimini Dürzilere karşı askerî harekât düzenlememesi” için bir uyarı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Saldırıların Hedefleri ve Yoğunluğu

İsrail’e ait savaş uçakları, Şam ve çevresindeki saldırılarda başlıca Harasta semtini, Harasta Askeri Hastanesi yakınındaki 41’inci Tümen karargâhını, Tişrin Askeri Hastanesi çevresini ve Kasyun Dağı’ndaki stratejik noktaları hedef aldı. Dera’da bulunan Ezra kasabasındaki tank toplama alanı ve Mowithbin’deki füze birliği, Lazkiye’deki El Şuara Dağı ve hava savunma taburu, Hama’daki askerî eğitim kışlaları ile Kuneytra’daki El-Humur tepeleri de vurulan kritik bölgeler arasında yer aldı. İsrail ordusu, saldırılarda hava savunma sistemleri, füze altyapısı ve çeşitli askerî tesislerin hedef alındığını belirtirken, operasyonların “gerekli görüldüğü takdirde” devam edeceğini ifade etti.

Süveyde’ye Helikopterle Silah Desteği

Saldırıların en dikkat çekici detaylarından biri, İsrail askerî helikopterlerinin Süveyde’ye inerek Dürzi gruplara gelişmiş silahlar ve mühimmat teslim etmesi oldu. Bu hareket, İsrail’in Dürzilere yönelik desteğini açıkça ortaya koyarken, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Süveyde’deki bu cephane teslimatı, İsrail’in yeni Suriye yönetimine karşı Dürzileri destekleme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Siviller de Hedef Oldu

Saldırılarda asker ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybetmesi, uluslararası toplumda tepkilere yol açtı. Yerel kaynaklar, özellikle Şam ve Hama’daki sivil yerleşim bölgelerine yakın hedeflerin vurulmasının can kayıplarını artırdığını aktardı. En az 75 kişinin öldüğü ya da yaralandığı bildirilirken, kayıp bilançosunun henüz kesinleşmediği ifade edildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “uluslararası hukukun ihlali” olarak kınayarak, İsrail’i “Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla” suçladı. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörler, Suriye’deki kırılgan geçiş sürecinde bu tür askerî müdahalelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Türkiye ise İsrail’in saldırılarını “bölgesel güvenliği tehdit eden bir adım” olarak nitelendirerek, Tel Aviv’den Suriye’deki operasyonlarını durdurmasını talep etti.