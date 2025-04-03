İsrail Suriye’de Askeri Hedefleri Vurdu

İSRAİL HEDEFLERE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail Ordusu, Suriye’nin Şam, Hama ve Humus şehirlerinde askeri ve altyapı hedeflerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hama ve T4 askeri üslerinin yanı sıra Şam’daki “diğer askeri altyapıların” hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, “İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla operasyonlarına devam edeceği” vurgulandı.

SALDIRILARIN AMACI AÇIKLANDI

Jerusalem Post gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili, Suriye’deki hava saldırılarının “Türkiye’ye bir mesaj vermek” için yapıldığını belirtti. Yetkili, Türkiye’ye yönelik mesajı şu şekilde açıkladı: “Suriye’de askeri üs kurma ve İsrail’in ülkenin semalarındaki faaliyetlerine müdahale etme.” Ayrıca, Ankara ve Şam arasında Suriye ordusunun yeniden inşası, askeri ekipman ve eğitim verilmesi gibi konuların görüşüldüğü aktarılıyor. Türkiye’nin Suriye topraklarında askeri üsler kurma ihtimali de iki başkent arasında masaya yatırılan başlıklar arasında yer alıyor.

SURİYE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının Şam bölgesinde bir bilimsel araştırma binasına saldırdığını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hama Askeri Havalimanı’nın büyük ölçüde yok olduğu ve “onlarca sivil ve askeri personelin yaralandığı” ifade edildi. Ayrıca, uluslararası topluluğa İsrail’e saldırıları durdurması için baskı yapma çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Suriye’nin 14 yıllık savaşın ardından yeniden inşa için çabaladığı bir dönemde tekrar eden bu saldırılar, ülkede şiddeti normalleştirmek ve toparlanma çabalarını baltalamak için İsrail tarafından yürütülen bir stratejinin parçasıdır” denildi.

ÇATILMA VE ZARARLAR

Hava saldırılarının yanı sıra Suriye’nin güneyindeki Dara bölgesinde de İsrail güçleri ve silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı. Suriyeli yerel yetkililer, çatışmadan İsrail güçlerinin daha önce hiç olmadığı kadar Suriye topraklarına girdiğini ve bombardımanda dokuz sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda Suriye’nin saldırıları sonrasında ülkenin güneyindeki Golan Tepeleri dahil toplam 1200 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Saldırılar ve çatışmalara dair İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede mühimmat ele geçirdiği ve “terör altyapılarını” imha ettiği belirtildi. Açıklamada, “Güney Suriye’de mühimmat bulunması İsrail Devleti için bir tehdit oluşturmaktadır. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye’de askeri bir tehdidin oluşmasına izin vermeyecek ve bu tehditlere karşı kararlılıkla hareket edecektir” ifadeleri yer aldı. İsrail, yıllardır Suriye’de askeri hedefler olarak nitelendirdiği noktalara hava saldırıları düzenlemekte. Beşar Esad döneminde bu saldırılar, İran üzerinden Lübnan’daki Hizbullah’a silah sevkiyatı yapan milis güçlerini hedef alıyordu.