İsrail, Suriye’de Dürzi Ordu Kuruyor

TEL AVİV YÖNETİMİ SÜREKLİ BİR ORDU KURUYOR

İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu üyesi Hasson Hasson, Tel Aviv yönetiminin Suriye’deki Dürzileri silahlandırarak kendi çıkarları doğrultusunda bir ordu oluşturduğunu belirtti. İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamalarda, İsrail’in Suriye’deki Dürzilere yönelik kışkırtma faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Hasson, “İsrail yönetimi Suriye’deki Dürzilere silah göndererek orada istikrarın sağlanmasını engellemeyi ve yeni bir iç savaş çıkmasını hedefliyor.” şeklinde konuştu.

Ordu radyosunda yayın yapan eski askeri yetkili Hasson, “Bu konuda saklayacak bir şeyimiz yok.” açıklamasında bulunarak, İsrail’in Suriye’de bir Dürzi ordusu kurması gerektiğini vurguladı. Hasson, bu oluşum için “moral ve isteğin yüksek olduğunu” ifade etti. Daha önce eski İsrail cumhurbaşkanları Şimon Peres ve Reuven Rivlin’in askeri sekreteryasını yapmış olan Hasson, aynı zamanda Bir dönem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun askeri danışmanlığını üstlenmişti ve Dürzileri silahlandırdığını açıklayan ilk yetkili oldu.

Suriye’de Dürzileri Şam yönetimine karşı kışkırtan ve bu bahane ile ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, işgal altındaki Suriye topraklarında konumlandığı biliniyor. Dürzi köylerine Suriye ordusunun girmesini engellemek için daima hazır beklemesi gerektiği belirtiliyor. İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye birçok hava saldırısı düzenledi.