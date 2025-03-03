İsrail, Suriye’de Eski Rejimi Vurdu

SALDIRI DETAYLARI

İsrail ordusu, Suriye’de eski rejime ait silahların depolandığı bir askeri bölgeye yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu, İsrail’in Suriye’yi hedef almasının bir başka örneği olarak kaydedildi.

HAVA SALDIRISININ NEDENİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lazkiye yakınlarındaki Kardaha ilçesinde bulunan söz konusu askeri bölgeye yönelik hava saldırısının gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, “Son gelişmeler nedeniyle bölgedeki askeri altyapının vurulmasına karar verildi” denildi. IDF, “Bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ederek İsrail’in güvenliği için gerekli adımları atacaktır” şeklinde ifadeler kullandı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Saldırının ardından, İsrail’in güvenlik kaygılarının sürdüğü ve bölgedeki askeri faaliyetlerin yakından takip edileceği bildiriliyor. Bu tür askeri operasyonların, İsrail’in stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamaya devam edeceği vurgulanıyor.