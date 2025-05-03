İsrail, Suriye’de Hava Saldırıları Yaptı

İsrail, Suriye’ye yönelik yapılan kapsamlı hava saldırıları ile Şam yönetimine ait hedefleri vurdu. Gece süresince başkent Şam ile Hama, Lazkiye, Dera, Humus, Kuneytra ve Dürzilerin yönetim merkezi olan Süveyde kırsalında 50’den fazla noktada gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, aralarında sivillerin de bulunduğu en az 75 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. İsrail ordusu, bu operasyonları “yeni Suriye yönetiminin Dürzilere karşı askerî harekât düzenlememesi” konusunda bir uyarı olarak nitelendirdi.

Saldırıların Hedefleri ve Yoğunluğu

İsrail’e ait savaş uçakları, Şam çevresinde yoğunlaşan saldırılarda Harasta semti, Harasta Askeri Hastanesi yakınındaki 41’inci Tümen karargâhı, Tişrin Askeri Hastanesi civarı ve Kasyun Dağı’ndaki stratejik noktaları hedef aldı. Dera’daki Ezra kasabasındaki tank toplama alanı, Mowithbin’deki füze birliği, Lazkiye’deki El Şuara Dağı ve hava savunma taburu, Hama’daki askerî eğitim kışlaları ile Kuneytra’daki El-Humur tepeleri de vurulan önemli noktalar arasında yer aldı.

İsrail ordusu, bu saldırıların hava savunma sistemleri, füze altyapısı ve çeşitli askerî tesisleri hedef alması gerektiğini ifade ederken, operasyonların “gerekli görüldüğü takdirde” devam edeceği uyarısını yaptı. Bölgedeki kaynaklar, Suriye genelinde 50’den fazla hava saldırısının gerçekleştiğini ve bu saldırıların özellikle Şam çevresinde yoğunlaştığını bildirdi.

Süveyde’ye Helikopterle Silah Desteği

Saldırıların en dikkat çeken yönlerinden biri, İsrail askerî helikopterlerinin Süveyde’ye inerek Dürzi gruplara gelişmiş silahlar ve mühimmat teslim etmesi oldu. Bu hareket, İsrail’in Dürzilere olan desteğini gözler önüne sererken, bölgedeki gerilimi daha da arttırdı. Süveyde’deki bu mühimmat teslimatı, İsrail’in yeni Suriye yönetimine karşı Dürzileri destekleme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Siviller de Hedef Oldu

Saldırılarda asker ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybetmesi, uluslararası toplumda tepkilere neden oldu. Yerel kaynaklar, özellikle Şam ve Hama’daki sivil yerleşim bölgelerine yakın hedeflerin vurulmasının can kayıplarını artırdığına dikkat çekti. En az 75 kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi ve tam kayıp bilançosunun henüz netleşmediği kaydedildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “uluslararası hukukun ihlali” olarak kınayarak, İsrail’i “Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla” suçladı. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörler, Suriye’deki kırılgan geçiş sürecinde bu tür askerî müdahalelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Türkiye ise İsrail’in saldırılarını “bölgesel güvenliği tehdit eden bir adım” olarak değerlendirdi ve Tel Aviv’den Suriye’deki operasyonlarını durdurmasını talep etti.