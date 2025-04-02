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İsrail, Suriye’de Yeni Saldırılar Düzenledi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ın ardından Hama ve Humus’a da hava saldırıları düzenliyor. Hava saldırıları, Suriye’deki hedeflere yönelik bir dizi operasyonun parçası olarak gerçekleştiriliyor.

HAKİKATEN HEDEF ALANLAR

Suriye medyası, İsrail’in Hama kentindeki askeri havaalanını ve Humus’taki T-4 Hava Üssü’nü hedef aldığını bildiriyor. Daha önce, İsrail ordusu, başkent Şam’ın Barzeh Mahallesi’ndeki bilimsel araştırma binasıyla ilgili bir bölgeyi de hedef almıştı.

KAYIPLAR HAKKINDA BİR AÇIKLAMA YOK

Hava saldırıları sonrasında can ve mal kaybıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayların detayları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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