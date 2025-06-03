İsrail, Suriye’den Roket Atıldığını İddia Etti

İSRAİL ORDUSU SURIYE’DEN İLK ROCKET ATILDIĞINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye’den ilk kez roket atıldığını iddia etti. Yapılan açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprakları içerisinde yer alan işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan Hispin ve Ramat Magşimim adlı yerleşimlerde sirenlerin aktif hale geldiği duyuruldu. Suriye’den atıldığı öne sürülen iki roketin, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde açık bir alana düştüğü bildirildi. Ayrıca, Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Suriye’ye topçu atışlarına başladığını aktardı.

İSRAİL’İN GOLAN TEPELERİNDEKİ İŞGALİ DEĞİŞİYOR

İsrail’in Suriye topraklarındaki işgalini daha da derinleştirmesi ve yeni saldırıları hakkında bilgi verildi. 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri’ne bitişik tampon bölgenin, 8 Aralık 2024 tarihinde işgal edildiği bildirildi. İsrail birlikleri, bu işgali daha da ilerleterek, Şam’ın 20 kilometre yakınına kadar ulaştı. Baas rejimi 8 Aralık 2024’de düştükten sonra, İsrail Suriye’deki devrik rejime ait birçok noktayı hedef alarak bombardımanlar gerçekleştirdi.

İSRAİL’İN ŞAM’DA YAPTIĞI SALDIRILAR

2 Mayıs tarihinde, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir noktaya bomba yağdıran İsrail hava kuvvetleri, aynı gün içinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin artmasına ve uluslararası kamuoyunda büyük bir dikkat çekmesine neden oluyor.