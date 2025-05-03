Dünya

İsrail, Suriye’ye hava saldırıları düzenledi

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SURİYE’DEKİ İSRAİL SALDIRILARI

Suriye’nin başkenti Şam’ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerine yönelik olarak İsrail savaş uçakları tarafından saldırılar düzenlendi. Ayrıca, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra bölgelerinde de hedeflere saldırıldı. Bu şehirlerde gerçekleştirilen en az 12 saldırıda can kaybı ile ilgili resmi makamlardan henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Uygulanan saldırılara dair İsrail ordusu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “bir askeri alan, uçaksavarlar ve füze altyapısının hedef alındığı” ifade edildi. İsrail, saldırılarının gerekli olduğu durumlarda devam edeceği tehdidinde bulundu.

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