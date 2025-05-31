İsrail, Suriye’ye Hava Saldırıları Düzenledi

İSRAİL ORDUSU HAVA SALDIRILARINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki askeri hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildiriyor. Filistin’deki saldırılarına devam eden İsrail, şimdi de Suriye’yi yeni bir hedef haline getirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki silah depolarına İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları uygulandığı aktarıldı.

HEDEF GİBİ BELİRTİLEN SİLAHLAR VE AÇIKLAMALAR

Saldırılarda, “uluslararası toplumun ve İsrail’in denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan” gemisavar füzeleri ile hava savunma sistemlerine ait bazı bileşenlerin hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca, “IDF, İsrail devletine ve sivillere yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir” denildi. Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye gerçekleştirdiği birçok saldırıda, İsrail, eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını ve bu hareketlerin ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu savundu.

İSRAİL’İN STRATEJİK HEDEFİ

İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla ilgili gerekçelerini sürekli olarak gündeme getirirken, bölgedeki askeri varlığını artırmayı amaçlıyor. Bu durum, bölgedeki askerî dengeleri etkileyebilecek bir strateji olarak değerlendiriliyor. Saldırıların, bölgedeki güç mücadelesi üzerinde önemli etkileri olabileceği düşünülüyor.